Oggi sciopero della Pubblica Amministrazione: le richieste dei sindacati

Quest'Oggi, 9 dicembre, sciopero dei lavoratori della Pubblica Amministrazione che chiedono il rinnovo del contratto scaduto a fine 2018 I lavoratori della Pubblica Amministrazione Oggi scioperano dopo il mancato rinnovo del contratto scaduto a fine 2018. Si chiede anche un piano di assunzioni ed una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro.

