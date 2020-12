“Oddio, mi sento male!”. Le Iene, lo scherzo a Matilde Brandi finisce male (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continuano i perfidi, ma divertentissimi, scherzi de Le Iene a personaggi famosi. Stasera ne è stata vittima Matilde Brandi, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. All’inizio dello scherzo de Le Iene a Matilde Brandi la showgirl riceve una telefonata da una famosa dermatologa sua amica. La signora le dice che si sta occupando di una medicazione su un set di un famoso attore, Tom Cruise, e che quest’ultimo sta cercando una ballerina. Matilde in evidente felicità accetta di fare un provino. Il giorno prima del provino Matilde va a fare uno sbiancamento dei denti ma il dentista, complice delle Iene, gli rovina alcuni denti. Dopo aver visto i propri denti neri Matilde è scoppiata in lacrime ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continuano i perfidi, ma divertentissimi, scherzi de Lea personaggi famosi. Stasera ne è stata vittima, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. All’inizio dellode Lela showgirl riceve una telefonata da una famosa dermatologa sua amica. La signora le dice che si sta occupando di una medicazione su un set di un famoso attore, Tom Cruise, e che quest’ultimo sta cercando una ballerina.in evidente felicità accetta di fare un provino. Il giorno prima del provinova a fare uno sbiancamento dei denti ma il dentista, complice delle, gli rovina alcuni denti. Dopo aver visto i propri denti neriè scoppiata in lacrime ...

