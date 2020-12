Nuovo virus in India nel 2020? Oltre 500 ricoveri, facciamo luce (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un Nuovo virus in India nel 2020? La patologia si è abbattuta con furore sullo stato dell’Andhra Pradesh, dove peraltro l’emergenza sanitaria da Coronavirus ha fatto registrare un boom di contagiati con più di 800 mila positivi. Come riportato da ‘ilmessaggero.it‘, attualmente sono 500 le persone che, nel fine settimana scorso, sono state ricoverate a Eruru, in Andhra Pradesh (nel sud del Paese). I degenti sono negativi al Covid-19, ma presentano pressoché la stessa sintomatologia: occhi bollenti, vomito, crisi epilettiche, perdita di coscienza. Alla Kali Krishna Srinivas, ministro alla salute dello stato, ha richiamato un team di esperti dell’Oms per fare chiarezza sulla situazione. Non è propriamente corretto parlare di virus Un parlamentare del Bip, Narasimha Rao, ha fornito ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Uninnel? La patologia si è abbattuta con furore sullo stato dell’Andhra Pradesh, dove peraltro l’emergenza sanitaria da Coronaha fatto registrare un boom di contagiati con più di 800 mila positivi. Come riportato da ‘ilmessaggero.it‘, attualmente sono 500 le persone che, nel fine settimana scorso, sono state ricoverate a Eruru, in Andhra Pradesh (nel sud del Paese). I degenti sono negativi al Covid-19, ma presentano pressoché la stessa sintomatologia: occhi bollenti, vomito, crisi epilettiche, perdita di coscienza. Alla Kali Krishna Srinivas, ministro alla salute dello stato, ha richiamato un team di esperti dell’Oms per fare chiarezza sulla situazione. Non è propriamente corretto parlare diUn parlamentare del Bip, Narasimha Rao, ha fornito ...

