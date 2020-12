Nuovi sport olimpici Parigi 2024 | l’Italia sorride per l’arrampicata Ma la breakdance…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Si devono ancora disputare le Olimpiadi di Tokyo, rinviate alla prossima estate (23 luglio-8 agosto) a causa dell’emergenza sanitaria, ma intanto si inizia già a pensare ai Giochi successivi. Le Olimpiadi dinon sono poi così lontane e infatti il CIO ha già varato il regolamento in vista della rassegna a cinque cerchi in programma nella capitale francese. Sono innumerevoli le novità, tra cui ne spiccano alcune: surf, skateboard e arrampicataiva sono stati confermati come(faranno il loro esordio a Tokyo), sono stati tolti karate e baseball/softball, è stata inserita la grande novità breakdance (pronta per il suo debutto nella kermesseiva più importante al mondo). Stravolgimento, però, periva: in ...