Nuoto, Filippo Magnini e il sogno di Tokyo: l’azzurro vuol cancellare in acqua tre anni molto difficili (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “L’assoluzione per me è stata una delle vittorie più belle della mia vita. Un conto è vincere un Mondiale che prepari, ma quando lotti contro un’ingiustizia è una cosa importante, anche se ci sono voluti più di 3 anni. La vicenda doping mi ha cambiato e io sono uno ottimista, ma non nascondo che anche un omaccione come me ha pianto quasi tutti i giorni per il dolore che provavo io e non volevo provocare ai miei cari“. Parlava così Filippo Magnini, intervistato dalla trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” alcuni mesi fa, in merito alla vicenda che l’ha visto coinvolto. Una squalifica per doping che tanto aveva fatto discutere nell’ambiente sportivo e contro cui il due volte campione del mondo dei 100 stile libero si è battuto strenuamente, giungendo alla tanto agognata assoluzione. Tre anni nei quali “Re Magno” ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “L’assoluzione per me è stata una delle vittorie più belle della mia vita. Un conto è vincere un Mondiale che prepari, ma quando lotti contro un’ingiustizia è una cosa importante, anche se ci sono voluti più di 3. La vicenda doping mi ha cambiato e io sono uno ottimista, ma non nascondo che anche un omaccione come me ha pianto quasi tutti i giorni per il dolore che provavo io e non volevo provocare ai miei cari“. Parlava così, intervistato dalla trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” alcuni mesi fa, in merito alla vicenda che l’ha visto coinvolto. Una squalifica per doping che tanto aveva fatto discutere nell’ambiente sportivo e contro cui il due volte campione del mondo dei 100 stile libero si è battuto strenuamente, giungendo alla tanto agognata assoluzione. Trenei quali “Re Magno” ha ...

OA_Sport : Nuoto, Filippo Magnini e il sogno di Tokyo: l’azzurro vuol cancellare in acqua tre anni molto difficili - SwimmerShopit : Nuoto, Filippo Magnini nuota 50”59 nei 100 stile libero - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #CampionatiItalianinuoto2020 Magnini concede il bis. Nuota in 50?59 i 100 stile: “Ci vediamo a… - SwimmerShopit : Nuoto, Filippo Magnini torna alle competizioni con 1’47”33 nei 200 stile libero - dendestyle : RT @LiaCapizzi: Che ritorno per Magnini, alla non tenera età di 38 anni. Nuota i 200 sl (1’47”33), vince e si qualifica pure per gli Asso… -