Novità sulla Corrente del Golfo verso lo STOP, porterebbe freddo in Europa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Corrente del Golfo in rallentamento.Secondo una nuova ricerca della Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), una componente chiave che alimenta la Corrente del Golfo, nello specifico si tratta di un flusso d'acqua calda dal Golfo del Messico, è costantemente in rallentamento, misurando valori che sono i più bassi mai registrati in 110 anni. La connessione tra il livello del mare costiero e la forza delle correnti è stata analizzata per tracciare l'evoluzione della Corrente della Florida e giungere alla conclusione: la Corrente del Golfo perderà forza nei prossimi anni, sino a estinguere la sua mite influenza sull'Europa. Rammentiamo che la Corrente del Golfo è un enorme e caldo flusso d'acqua ...

