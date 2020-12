Non c’è bisogno del biscotto, l’Inter si elimina da sola dall’Europa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Real Madrid fa il suo dovere, l’Inter no. La squadra di Conte non riesce a battere lo Shakhtar Donetsk a Milano ed è fuori dall’Europa. Non solo fuori dalla Champions ma anche dalla Europa League. È arrivata quarta nel girone vinto dal Real Madrid che ha battuto 2-0 il Borussia Moenchegladbach che si è qualificato al secondo posto nonostante le due sconfitte consecutive. Il tanto temuto biscotto non c’è stato, aveva ragione Conte. l’Inter ha avuto il destino nelle proprie mani e non ce l’ha fatta a segnare e quindi a vincere. I nerazzurri in qualche modo ci hanno provato. Ma in realtà si sono resi pericolosi tre volte. Nel primo tempo, con una clamorosa traversa colpita da Lautaro. E nella ripresa con Lukaku con uno splendido colpo di testa su cui è stato bravissimo il portiere dello Shakhtar. Nel finale, colpo di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Real Madrid fa il suo dovere,no. La squadra di Conte non riesce a battere lo Shakhtar Donetsk a Milano ed è fuori. Non solo fuori dalla Champions ma anche dalla Europa League. È arrivata quarta nel girone vinto dal Real Madrid che ha battuto 2-0 il Borussia Moenchegladbach che si è qualificato al secondo posto nonostante le due sconfitte consecutive. Il tanto temutonon c’è stato, aveva ragione Conte.ha avuto il destino nelle proprie mani e non ce l’ha fatta a segnare e quindi a vincere. I nerazzurri in qualche modo ci hanno provato. Ma in realtà si sono resi pericolosi tre volte. Nel primo tempo, con una clamorosa traversa colpita da Lautaro. E nella ripresa con Lukaku con uno splendido colpo di testa su cui è stato bravissimo il portiere dello Shakhtar. Nel finale, colpo di ...

