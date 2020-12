No, Papa Francesco non ha detto che «per entrare in Paradiso» bisognerà aver fatto il vaccino contro la Covid-19 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il 3 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata l”immagine di un articolo scritto in lingua inglese in cui si legge che Papa Francesco avrebbe annunciato che «per entrare in Paradiso» sarà ora richiesto il vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-CoV-2. La foto è accompagnata da un commento di critica nei confronti del Papa. Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale della Santa sede. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia.Precisiamo poi che l’articolo ripreso nel post oggetto della nostra verifica è stato originariamente pubblicato il 30 novembre da The Babylon Bee, sito che nelle proprie informazioni specifica di essere «il miglior sito di satira del mondo». L'articolo <i class="icon ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il 3 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata l”immagine di un articolo scritto in lingua inglese in cui si legge cheavrebbe annunciato che «perin» sarà ora richiesto ilil nuovo coronavirus Sars-CoV-2. La foto è accompagnata da un commento di critica nei confronti del. Questa notizia non trova risin nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale della Santa sede. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia.Precisiamo poi che l’articolo ripreso nel post oggetto della nostra verifica è stato originariamente pubblicato il 30 novembre da The Babylon Bee, sito che nelle proprie informazioni specifica di essere «il miglior sito di satira del mondo». L'articolo

