codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Nigeria, scontri con i jihadisti nel Borno: uccisi 10 soldati #nigeria - MediasetTgcom24 : Nigeria, scontri con i jihadisti nel Borno: uccisi 10 soldati #nigeria -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria scontri

TGCOM

Dalle intercettazione emerge un duro contrasto tra Dozen, arrestato l’altro ieri, e il dj per della droga non pagata ...Dieci soldati nigeriani sono stati uccisi e un altro è stato preso in ostaggio durante scontri con jihadisti avvenuti nello Stato di Borno. Lo rendono noto fonti di sicurezza nigeriane. Gli scontri so ...