“Niente matrimonio”. L’annuncio inaspettato di Federica Panicucci. E il gossip vola altissimo: cosa è successo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lo sanno ancora in pochi: ma la sera della Vigilia Federica Panicucci farà compagnia al pubblico di Canale5 con il Concerto di Natale. Reduce da un inizio di stagione decisamente positivo in termini di ascolti con Mattino Cinque, la conduttrice ha rotto il silenzio sulle pagine del settimanale Chi, parlando del lavoro e della sua vita privata. Riguardo al matrimonio con il compagno Marco Bacini Federica Panicucci ha ammesso: “Aspetteremo a sposarci quando sarà finito tutto e quando potremmo festeggiare con tutte le persone che ci vogliono bene senza dover tenere le distanze”. La bella conduttrice insomma ha smentito la notizia del matrimonio con Marco Bacini, le nozze ci saranno per la coppia ma non nel breve periodo, si dovrà attendere la fine della pandemia.



