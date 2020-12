Nicolas Cage: in una nuova serie Netflix ci racconta la storia delle parolacce (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nicolas Cage alla ricerca delle origini delle parolacce nella nuova serie Netflix intitolata 'History of Swear Words': vediamo il trailer di presentazione. Ammettiamolo: quante volte ci siamo chiesti da dove è venuta fuori questa o l'altra parolaccia, che tanti rimproveri ci avrebbe fruttato se le avessimo dette prima di una certa età? Ebbene, la risposta adesso ce la darà Nicolas Cage, presentatore di un nuovo show targato Netflix, di cui vi mostriamo un primo trailer. Si chiamerà History of Swear Words e sarà composta da 6 episodi la serie che arriverà nel 2021 sulla piattaforma streaming di Reed Hastings e Marc Randolph, e ognuno di questi sarà dedicato a un termine ben preciso. "Un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 9 dicembre 2020)alla ricercaorigininellaintitolata 'History of Swear Words': vediamo il trailer di presentazione. Ammettiamolo: quante volte ci siamo chiesti da dove è venuta fuori questa o l'altra parolaccia, che tanti rimproveri ci avrebbe fruttato se le avessimo dette prima di una certa età? Ebbene, la risposta adesso ce la darà, presentatore di un nuovo show targato, di cui vi mostriamo un primo trailer. Si chiamerà History of Swear Words e sarà composta da 6 episodi lache arriverà nel 2021 sulla piattaforma streaming di Reed Hastings e Marc Randolph, e ognuno di questi sarà dedicato a un termine ben preciso. "Un ...

