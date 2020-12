Next Generation, il piano italiano è già un’occasione perduta? Scrive Scandizzo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il piano nazionale di Ripresa e Resilienza per il fondo Next Generation Italia si presenta come un documento complesso, che tenta di affrontare la problematica della ripresa dopo l’emergenza, perseguendo obiettivi inevitabilmente in conflitto tra di loro quali il rilancio dell’economia, la riforma del modello di sviluppo del paese e l’equilibrio dei conti pubblici. In linea con le aspettative create in questi mesi, il documento professa di considerare i fondi del Next Generation, pari a poco meno 200 miliardi di euro, uno strumento poderoso di intervento e un’opportunità storica, sia per la riattivazione della economia nel breve periodo, sia per la sua trasformazione strutturale. Tuttavia, la parte analitica del documento dà l’impressione che il governo stesso non si senta adeguatamente pronto a ... Leggi su formiche (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilnazionale di Ripresa e Resilienza per il fondoItalia si presenta come un documento complesso, che tenta di affrontare la problematica della ripresa dopo l’emergenza, perseguendo obiettivi inevitabilmente in conflitto tra di loro quali il rilancio dell’economia, la riforma del modello di sviluppo del paese e l’equilibrio dei conti pubblici. In linea con le aspettative create in questi mesi, il documento professa di considerare i fondi del, pari a poco meno 200 miliardi di euro, uno strumento poderoso di intervento e un’opportunità storica, sia per la riattivazione della economia nel breve periodo, sia per la sua trasformazione strutturale. Tuttavia, la parte analitica del documento dà l’impressione che il governo stesso non si senta adeguatamente pronto a ...

