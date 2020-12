Nettuno piange un’altra vittima del Covid | morto un uomo di 81 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Salgono a 21 le vittime del Coronavirus dall’inizio della pandemia. La città didà l’addio ad undi 81, che era ricoverato in una struttura sanitaria, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. “Ogni cittadino che ci lascia – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – aumenta il dolore all’interno di tutta la nostra comunità che sta soffrendo oltre modo in questa pandemia che ha portato via persone care dal calore delle famiglie nettunese. Perdite di cui dolore condividiamo con amici e parenti che hanno vissuto un lutto. A tutti loro va la mio più affettuoso abbraccio e le mie più sentite condoglianze”. Nel territorio dioggi la Asl Roma 6 non ha registrati nuovi casi di Coronavirus. Si registrano anche 18 guarigioni. Gli attualmente positivi sono 358 di cui 17 ospedalizzati. su Il Corriere ...