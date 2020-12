Nettuno | emergenza Covid | ecco come richiedere i Buoni Spesa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Giunta Comunale diha deliberato di avviare il servizio di gestione deidestinati alle famiglie insieme alla BCC di. I, lo ricordiamo, sono concessi ai cittadini aventi diritto per fronteggiare i disagi legati all’. I commercianti che aderiranno all’iniziativa dovranno scaricare una app sul proprio telefono oppure su un tablet e potranno poi fornire il servizio. I cittadini aventi diritto dovranno solo andare a fare la, in una o più soluzioni, in tutti i negozi convenzionati con il comune disia della piccola che della grande distribuzione. “Questa operazione spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Maddalena Noce – è bene sottolinearlo, è a costo ...