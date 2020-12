Neonato ritrovato morto nella culla: il secondo caso in sole 24 ore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un bambino di soli 5 mesi è stato ritrovato senza vita nella sua culla dai genitori a Casarano, comune in provincia di Lecce. Dramma a Casarano, in provincia di Lecce, dove nella giornata di ieri un bambino di soli 5 mesi è stato ritrovato senza vita nella sua culla. A trovare esanime il bimbo, i L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un bambino di soli 5 mesi è statosenza vitasuadai genitori a Casarano, comune in provincia di Lecce. Dramma a Casarano, in provincia di Lecce, dovegiornata di ieri un bambino di soli 5 mesi è statosenza vitasua. A trovare esanime il bimbo, i L'articolo proviene da YesLife.it.

infoitinterno : Ragusa clamorosa svolta, in carcere l’uomo che aveva ritrovato il neonato nella spazzatura, è il padre! - infoitinterno : Neonato abbandonato a Ragusa: l'uomo che disse di averlo ritrovato era suo padre - infoitinterno : Il padre del neonato ritrovato a Ragusa vicino un cassonetto è lo stesso uomo che ha finto di trovarlo. - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: A #Pomeriggio5 torniamo a parlare del caso del neonato abbandonato in un sacchetto di plastica a Ragusa. Il macellaio che… - francobus100 : Ragusa: neonato abbandonato in un sacchetto di plastica, arrestato il 59enne che lo aveva ritrovato -