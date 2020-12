Nel Foggiano audio porno diffusi al posto delle canzoni natalizie: il Comune denuncia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) commenta Ufficio stampa Una conferenza in streaming sul futuro del turismo del Gargano è stata disturbata da incursioni via web 'di persone col passamontagna' a suon di parolacce e scritte volgari ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 dicembre 2020) commenta Ufficio stampa Una conferenza in streaming sul futuro del turismo del Gargano è stata disturbata da incursioni via web 'di persone col passamontagna' a suon di parolacce e scritte volgari ...

infoitinterno : Zone colorate, Lopalco: 'Virus è daltonico. Nel Foggiano i comuni avevano ben poco di giallo' - infoitinterno : Coronavirus in Puglia, lieve flessione dei contagi (915): nel Foggiano 119 casi e 6 morti - InMonsterland : @BlackOrchydea @giudiiiiiiiii Io adesso non sono più a Roma ma in Puglia, meglio ancora (anche se ora dicono che qu… - giu98x : @BeppeContardi @lucarango88 in Italia non so cosa stia accadendo perchè non giro per gli ospedali. Ma qui da me, ne… - Dixy62553861 : RT @immediatonet: ?? Allarme lupi e cinghiali nel Foggiano: assalti aumentati del 200%. Cia chiede indennizzi al Parco del #Gargano?? https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Foggiano Nel Foggiano allarme lupi e cinghiali: allevatori esasperati La Gazzetta del Mezzogiorno Nel Foggiano audio porno diffusi al posto delle canzoni natalizie: il Comune denuncia

Rossella Falcone, assessore e vicesindaco, ha infatti chiarito sul suo profilo Facebook che il Comune sporgerà "le dovute denunce per individuare i responsabili di queste azioni poco edificanti". Seco ...

Puglia, il governatore Emiliano istituisce area arancione per 20 comuni del Barese, Foggiano e BAT

La Regione Puglia, inoltre, nei limiti dello stanziamento disposto dal Governo con il decreto ‘ristori quater’ farà fronte ai ristori per le categorie interessate soggette a restrizione.

Rossella Falcone, assessore e vicesindaco, ha infatti chiarito sul suo profilo Facebook che il Comune sporgerà "le dovute denunce per individuare i responsabili di queste azioni poco edificanti". Seco ...La Regione Puglia, inoltre, nei limiti dello stanziamento disposto dal Governo con il decreto ‘ristori quater’ farà fronte ai ristori per le categorie interessate soggette a restrizione.