NBA, il futuro di James Harden è nebuloso: la stella di Houston vuole una contender (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il mercato NBA di questa offseason è stato parecchio movimentato, con squadre che si sono rinforzate ed altre che necessariamente hanno perso invece un po’ del loro appeal per le zone alte della classifica, tentando di ricostruire la franchigia per un futuro roseo. Nella seconda lista ci sono sicuramente gli Houston Rockets: i texani hanno sconfessato tutto il lavoro fatto lo scorso anno da Daryl Morey, prima tornando ad un assetto più tradizionale con dei lunghi di spessore come Christian Wood e Demarcus Cousins, poi bocciando senza appello l’esperimento Harden-Westbrook spedendo il secondo a Washington in cambio di John Wall, così come l’ex compagno di ateneo Cousins tutto da verificare a causa degli infortuni. Ma i razzi potrebbero perdere anche James Harden. L’MVP della stagione 2018 ha fatto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il mercato NBA di questa offseason è stato parecchio movimentato, con squadre che si sono rinforzate ed altre che necessariamente hanno perso invece un po’ del loro appeal per le zone alte della classifica, tentando di ricostruire la franchigia per unroseo. Nella seconda lista ci sono sicuramente gliRockets: i texani hanno sconfessato tutto il lavoro fatto lo scorso anno da Daryl Morey, prima tornando ad un assetto più tradizionale con dei lunghi di spessore come Christian Wood e Demarcus Cousins, poi bocciando senza appello l’esperimento-Westbrook spedendo il secondo a Washington in cambio di John Wall, così come l’ex compagno di ateneo Cousins tutto da verificare a causa degli infortuni. Ma i razzi potrebbero perdere anche. L’MVP della stagione 2018 ha fatto ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_NBA: #Nba, #Harden si allena coi #Rockets, ma il suo futuro è un rebus - Gazzetta_NBA : #Nba, #Harden si allena coi #Rockets, ma il suo futuro è un rebus - NbaReligion : #NBA Futuro insieme per padre e figlio? LBJ non lo esclude - NbaReligion : #NBA #DubNation Steph Curry e il suo futuro: 'Voglio chiudere la carriera agli #Warriors' - AlessioLaker : RT @Davide_piase: Posto per la prima volta -con colpevole ritardo- il mio pezzo di ieri sui Los Angeles Lakers. Una mia riflessione a ruota… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA futuro Mercato NBA, Giannis Antetokounmpo e il suo rinnovo: i Bucks sono sempre meno ottimisti Sky Sport NBA, il futuro di James Harden è nebuloso: la stella di Houston vuole una contender

Il mercato NBA di questa offseason è stato parecchio movimentato, con squadre che si sono rinforzate ed altre che necessariamente hanno perso invece un po’ del loro appeal per le zone alte della class ...

Mercato NBA, Giannis Antetokounmpo e il suo rinnovo: i Bucks sono sempre meno ottimisti

Leggi su Sky Sport l'articolo Mercato NBA, Giannis Antetokounmpo e il suo rinnovo: i Bucks sono sempre meno ottimisti ...

Il mercato NBA di questa offseason è stato parecchio movimentato, con squadre che si sono rinforzate ed altre che necessariamente hanno perso invece un po’ del loro appeal per le zone alte della class ...Leggi su Sky Sport l'articolo Mercato NBA, Giannis Antetokounmpo e il suo rinnovo: i Bucks sono sempre meno ottimisti ...