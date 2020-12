Natale in musica, i cofanetti e le edizioni speciali (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Natale in musica, sì grazie. Non solo come accompagnamento preferito mentre si fa l'albero, ma anche in versione “dono” da mettere sotto le decorazioni. In aggiunta alle uscite discografiche del mese e agli appuntamenti musicali di dicembre, potrebbe essere una buona idea regalare (o farsi regalare, ovviamente) cofanetti speciali, tra raccolte, ristampe di anniversario e riedizioni deluxe, magari arricchite da qualche brano natalizio. Ligabue – 77+7 Ha raddoppiato Ligabue, che ha pubblicato il nuovo album 7 insieme a 77+7, la raccolta con i singoli più belli del rocker di Correggio in versione rimasterizzata nel 2020, cui ha unito i brani inediti (che arrivano dall'archivio dell'artista e che non erano mai stati pubblicati). Zucchero – D.O.C. Deluxe Esce l'11 dicembre il nuovo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020)in, sì grazie. Non solo come accompagnamento preferito mentre si fa l'albero, ma anche in versione “dono” da mettere sotto le decorazioni. In aggiunta alle uscite discografiche del mese e agli appuntamentili di dicembre, potrebbe essere una buona idea regalare (o farsi regalare, ovviamente), tra raccolte, ristampe di anniversario e rideluxe, magari arricchite da qualche brano natalizio. Ligabue – 77+7 Ha raddoppiato Ligabue, che ha pubblicato il nuovo album 7 insieme a 77+7, la raccolta con i singoli più belli del rocker di Correggio in versione rimasterizzata nel 2020, cui ha unito i brani inediti (che arrivano dall'archivio dell'artista e che non erano mai stati pubblicati). Zucchero – D.O.C. Deluxe Esce l'11 dicembre il nuovo ...

team_world : Come chiudere l'anno in bellezza? Passando dicembre in 'compagnia' di #HarryStyles #LouisTomlinson #NiallHoran e… - TheMusicBlog1 : Speciale musica Natale 2020 (prima parte) - _GabbaFamily : Altro appuntamento il 16 dicembre dalle 19. - News_24it : MUSICA DIVINA, MUSICA DIABOLICA La Scala ci ha regalato un albero di Natale sontuoso, con mille luci e mille voci s… - blumichelangelo : ora in onda.... Ascolta 'Ma... e la Musica di Natale? in studio Michelangelo...' di @maximilian1971 via #spreaker -

Ultime Notizie dalla rete : Natale musica Almamediterranea e Soleandro, miracoli di Natale in musica Agenzia ANSA Natale “scintillante” a Termoli, accese le luminarie nel centro della città

Le luminarie sono state dislocate in vari punti della città assieme alla musica in filodiffusione che allieterà il passeggio con le classiche canzoni delle festività. Un Natale composto che richiama ...

Forlì. Natale: mercati straordinari domenica 13 e 20 dicembre. ‘Boccata d’ossigeno per i nostri ambulanti’.

Forlì, 9 dicembre. Per andare incontro alle esigenze degli ambulanti e dare ossigeno all'economia del centro storico, l'Amministrazione comunale, con un provvedimento ad hoc in linea con la normativa ...

Le luminarie sono state dislocate in vari punti della città assieme alla musica in filodiffusione che allieterà il passeggio con le classiche canzoni delle festività. Un Natale composto che richiama ...Forlì, 9 dicembre. Per andare incontro alle esigenze degli ambulanti e dare ossigeno all'economia del centro storico, l'Amministrazione comunale, con un provvedimento ad hoc in linea con la normativa ...