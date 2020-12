Natale a luci rosse, al posto di Jingle Bells trasmesso l'audio di un video porno nelle vie del paese (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Doveva partire il classico Jingle Bells per accompagnare i cittadini di Vieste , paese del litorale del Gargano in Puglia. Un classico per alimentare l'atmosfera natalizia nelle vie del paese. Ma ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Doveva partire il classicoper accompagnare i cittadini di Vieste ,del litorale del Gargano in Puglia. Un classico per alimentare l'atmosfera nataliziavie del. Ma ...

virginiaraggi : Oggi accendiamo nuovamente le luci di Natale di Roma e salutiamo il nostro #Spelacchio. Le luci, mai come quest’an… - Roma : #Spelacchio a Piazza Venezia, #alberi luminosi in ogni #Municipio di #Roma, presepi, video-mapping, proiezioni, ins… - marcodimaio : Le luci di Natale sono bellissime; ma questa cerimonia oggi a #Riccione è uno un grosso atto di irresponsabilità, l… - g_alo87 : RT @virginiaraggi: Oggi accendiamo nuovamente le luci di Natale di Roma e salutiamo il nostro #Spelacchio. Le luci, mai come quest’anno, c… - dacasati : 'Mentre si accendono le luci di un Natale incerto, mi chiedo quale stagione si stia preparando. Anzi: quale stagion… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale luci Fiera speciale, da oggi la partita decisiva Città di Natale: luci da Saione, Logge stellate LA NAZIONE Natale al Meyer, sorprese dei sanitari per i piccoli ospiti

Il Meyer si prepara a vivere un Natale diverso dal solito, ma non meno magico. Anche se l’emergenza epidemiologica ancora in atto ha costretto l’Ospedale ...

Natale a luci rosse, al posto di Jingle Bells trasmesso l'audio di un video porno nelle vie del paese

Doveva partire il classico Jingle Bells per accompagnare i cittadini di Vieste, paese del litorale del Gargano in Puglia. Un classico per alimentare l'atmosfera natalizia nelle vie del paese.

Il Meyer si prepara a vivere un Natale diverso dal solito, ma non meno magico. Anche se l’emergenza epidemiologica ancora in atto ha costretto l’Ospedale ...Doveva partire il classico Jingle Bells per accompagnare i cittadini di Vieste, paese del litorale del Gargano in Puglia. Un classico per alimentare l'atmosfera natalizia nelle vie del paese.