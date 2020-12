Napoli | tombolata nella notte tra donne | blitz della Polizia nell’appartamento

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)tra, arriva la. Stagli agenti del Commissariato Dante e dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizioneCentrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione di via del Formale per una segnalazione di schiamazzi provenienti da un’abitazione., arriva ladurante laI L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tombolata

StileTV

Tombolata clandestina sospesa a Napoli. In tempo di covid, si erano riunite in un appartamento per giocare a tombola. Le tradizioni natalizie sono dure da ‘contrastare’ anche in tempi di ...