Napoli-Real Sociedad: i convocati degli spagnoli, assenze importanti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) David Silva e Mikel Oyarzabal fuori dalla lista dei convocati. assenze pesanti in casa Real Sociedad in vista della trasferta al ‘Diego Armando Maradona’ di Napoli. Gli spagnoli nella serata di domani affronteranno i partenopei in una super sfida dal risultato decisivo nel girone della Europa League. Senza le proprie stelle, ecco la lista dei convocati diramata dal tecnico Imanol: A. Remiro, Zaldua, Zubeldia, Aritz, Portu, Merino, Willian J., Januzaj, Aihen, Moya, Sagnan, Guevara, Merquelanz, Gorosabel, Isak, MonReal, Barrenetxea, Le Normand, Bautista, Lopez, Ayesa, Zubimendi, G. De Zarate. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) David Silva e Mikel Oyarzabal fuori dalla lista deipesanti in casain vista della trasferta al ‘Diego Armando Maradona’ di. Glinella serata di domani affronteranno i partenopei in una super sfida dal risultato decisivo nel girone della Europa League. Senza le proprie stelle, ecco la lista deidiramata dal tecnico Imanol: A. Remiro, Zaldua, Zubeldia, Aritz, Portu, Merino, Willian J., Januzaj, Aihen, Moya, Sagnan, Guevara, Merquelanz, Gorosabel, Isak, Mon, Barrenetxea, Le Normand, Bautista, Lopez, Ayesa, Zubimendi, G. De Zarate. SportFace.

sscnapoli : ?? | #NapoliRealSociedad sarà diretta dall’arbitro israeliano Grinfeld ?? - sscnapoli : ?? Progetto SSC Napoli Charity: via all'asta su @eBay_Italia che mette in palio la maglia indossata da Andrea Petagn… - NunzioMarrazzo : Napoli-Real Sociedad. Assenze pesanti per i baschi: David Silva e Oyarzabal saltano il match ???? #Calcio,… - sportface2016 : #NapoliRealSociedad | I convocati degli spagnoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Real Sociedad in viaggio verso Napoli -