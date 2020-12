Napoli-Real Sociedad, Gattuso avverte: «Ci giochiamo il primo obiettivo stagionale» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Napoli-Real Sociedad è sfida da dentro o fuori, anche se gli azzurri hanno a disposizione due risultati su tre. Guai però a dirlo a Gennaro Gattuso, che vuole vincere per chiudere il... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è sfida da dentro o fuori, anche se gli azzurri hanno a disposizione due risultati su tre. Guai però a dirlo a Gennaro, che vuole vincere per chiudere il...

sscnapoli : ?? | #NapoliRealSociedad sarà diretta dall’arbitro israeliano Grinfeld ?? - sscnapoli : ?? Progetto SSC Napoli Charity: via all'asta su @eBay_Italia che mette in palio la maglia indossata da Andrea Petagn… - napolista : Gattuso: “Il Napoli è la squadra perfetta per come vedo il calcio” In conferenza alla vigilia della Real Sociedad:… - sportli26181512 : Napoli, Zielinski: 'Da trequartista sto giocando bene. Domani grande sfida, vogliamo vincere': Il Napoli domani sce… - apetrazzuolo : SPORTITALIA – Parlato: 'Leggero turnover del Napoli con la Real Sociedad, non escludo la presenza di Osimhen con la… -