Napoli-Real Sociedad | che “Diego Armando Maradona” sia

Il più grande di tutti i tempi, l'uomo del popolo e soprattutto il simbolo della rinascita di un'intera città: questo è stato, e per sempre sarà, Diego Armando Maradona per tutti i napoletani. La morte di "D10S" ha fortemente scosso la capitale del Mezzogiorno, ed il Comune ha risposto presente all'intenso dolore dei suoi abitanti: alle 18,55 si giocherà l'ultima di Europa League al Diego Armando Maradona. La partita "dentro o fuori" contro la Real Sociedad rappresenta certamente lo scenario perfetto per inaugurare al meglio il glorioso nome. La squadra ospite, attualmente seconda nel campionato spagnolo, non è da sottovalutare: sono infatti 25 i punti guadagnati in 12 partite in LaLiga, con 22 reti siglate e soltanto 5 subite.

