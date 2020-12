Napoli, la Real Sociedad perde pezzi in vista della sfida di Europa League (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Brutte notizie per la Real Sociedad impegnata giovedì allo stadio Maradona per l’ultima gara dei gironi di Europa League contro il Napoli. Gli iberici dovranno giocarsi la partita decisiva per il passaggio del turno con tre assenze importanti. Il tecnico Imanol dovrà fare a meno della stella David Silva, del gioiellino Mikel Oyarzabal e del centrocampista Irralamendi, fuori dalla lista dei convocati appena diramata dal club spagnolo. Questo l’elenco completo dei convocati diramata dal tecnico Imanol: A. Remiro, Zaldua, Zubeldia, Aritz, Portu, Merino, Willian J., Januzaj, Aihen, Moya, Sagnan, Guevara, Merquelanz, Gorosabel, Isak, MonReal, Barrenetxea, Le Normand, Bautista, Lopez, Ayesa, Zubimendi, G. De ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Brutte notizie per laimpegnata giovedì allo stadio Maradona per l’ultima gara dei gironi dicontro il. Gli iberici dovranno giocarsi la partita decisiva per il passaggio del turno con tre assenze importanti. Il tecnico Imanol dovrà fare a menostella David Silva, del gioiellino Mikel Oyarzabal e del centrocampista Irralamendi, fuori dalla lista dei convocati appena diramata dal club spagnolo. Questo l’elenco completo dei convocati diramata dal tecnico Imanol: A. Remiro, Zaldua, Zubeldia, Aritz, Portu, Merino, Willian J., Januzaj, Aihen, Moya, Sagnan, Guevara, Merquelanz, Gorosabel, Isak, Mon, Barrenetxea, Le Normand, Bautista, Lopez, Ayesa, Zubimendi, G. De ...

