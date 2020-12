Napoli, il mistero del vaccino anti-Covid proveniente dalla Cina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Mentre il mondo intero continua a combattere contro il Covid-19 in attesa che il vaccino venga prodotto e distribuito, inizia a circolare la notizia secondo cui alcuni membri della comunità cinese si sarebbero già sottoposti al trattamento. Un mercato clandestino di difficile accesso, dove i soldi di per sé non bastano ad ottenere la dose, ma è necessario anche avere i giusti agganci in Cina, dove il vaccino sviluppato non è ancora distribuito alla popolazione. “Siamo a conoscenza che, nell’ambito delle comunità cinesi campane, c’è stato qualche episodio riguardo l’arrivo del vaccino direttamente dalla Cina ma prendiamo le distanze da quanto accaduto in maniera clandestina e illegale – spiega al Mattino Wu Zhiqiang, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Mentre il mondo intero continua a combattere contro il-19 in attesa che ilvenga prodotto e distribuito, inizia a circolare la notizia secondo cui alcuni membri della comunità cinese si sarebbero già sottoposti al trattamento. Un mercato clandestino di difficile accesso, dove i soldi di per sé non bastano ad ottenere la dose, ma è necessario anche avere i giusti agganci in, dove ilsviluppato non è ancora distribuito alla popolazione. “Siamo a conoscenza che, nell’ambito delle comunità cinesi campane, c’è stato qualche episodio riguardo l’arrivo deldirettamentema prendiamo le distanze da quanto accaduto in maniera clandestina e illegale – spiega al Mattino Wu Zhiqiang, ...

