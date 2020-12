Napoli, Gattuso ha un dubbio a centrocampo: le ultime di formazione (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Napoli domani sera si giocherà la qualificazione contro la Real Sociedad. Rino Gattuso ha qualche dubbio di formazione, soprattutto a centrocampo Il Napoli domani sera si giocherà la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta in Europa League contro la Real Sociedad allo Stadio Diego Armando Maradona. Una prima volta che gli azzurri cercheranno di rendere storica. Secondo Sky Sport Gattuso avrebbe un dubbio di formazione a centrocampo: confermare la coppia Bakayoko-Demme vista a Crotone o inserire Fabian Ruiz, voglioso di far bene contro una spagnola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ildomani sera si giocherà la qualificazione contro la Real Sociedad. Rinoha qualchedi, soprattutto aIldomani sera si giocherà la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta in Europa League contro la Real Sociedad allo Stadio Diego Armando Maradona. Una prima volta che gli azzurri cercheranno di rendere storica. Secondo Sky Sportavrebbe undi: confermare la coppia Bakayoko-Demme vista a Crotone o inserire Fabian Ruiz, voglioso di far bene contro una spagnola. Leggi su Calcionews24.com

apetrazzuolo : L'EX - Carannante: 'Maradona? Fare qualcosa a Napoli era il suo sogno, il Napoli? Stima per Gattuso, la squadra dev… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Europa League, il Napoli stasera in ritiro, Gattuso non vuole cali di concentrazione - cn1926it : #Scozzafava: “#Insigne è in crescita da un anno, merito anche di #Gattuso. Nel segno di Diego” - MondoNapoli : Napoli-Real Sociedad, alle 13.30 la conferenza di Gattuso e Zielinski: segui la diretta su MondoNapoli -… - apetrazzuolo : L'EX - Gamberini: 'Il Napoli di Gattuso ha le carte in regola per lottare per lo scudetto' -