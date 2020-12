Napoli, cambio al vertice al Santobono: nominato il nuovo direttore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella riunione di oggi, la Giunta Regionale ha disposto la nomina del direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” di Napoli. Il nuovo direttore Generale è il dott. Rodolfo Conenna, già direttore sanitario dell’Azienda dei Colli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella riunione di oggi, la Giunta Regionale ha disposto la nomina delGenerale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “-Pausilipon” di. IlGenerale è il dott. Rodolfo Conenna, giàsanitario dell’Azienda dei Colli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Napoli – Nella riunione di oggi, la Giunta Regionale ha disposto la nomina del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” di Napoli. Il nuovo Direttore ...

Dal 15 al 19 dicembre al via la XV edizione del COFFI FilmFestival

NAPOLI – Con l’emergenza sanitaria in corso la XV edizione del «COFFI – CortOglobo Film Festival Italia» diventa interamente digital. Dal 15 al 19 dicembre 2020 sul portale www.coffifestival.it verran ...

