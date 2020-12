Napoli, alla prima al “Maradona” in palio la qualificazione: le parole di Gattuso e Zielinski (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiIl Napoli si prepara alla sfida decisiva contro la Real Sociedad in Europa League e in conferenza stampa Gattuso e Zielinski presentano la prima partita nello Stadio Diego Armando Maradona. Le parole di Piotr Zielinski Da trequartista ti sei espresso bene, è l’anno della tua consacrazione? “Cerco di dare il massimo, sempre, partita dopo partita, al di là del ruolo. In queste ultime gare sono andato bene, spero di fare ancora meglio”. A che punto sei come condizione? Sei al 100%? “Mi sento bene, ma gara dopo gara migliorerò di condizione, ma sto bene e darò il massimo”. Questi 4-0 vi danno maggiore consapevolezza come vuole il mister? “Abbiamo fatto bene, la rosa è ampia, di qualità, speriamo di fare belle cose quest’anno e domani ci sarà una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiIlsi preparasfida decisiva contro la Real Sociedad in Europa League e in conferenza stampapresentano lapartita nello Stadio Diego Armando Maradona. Ledi PiotrDa trequartista ti sei espresso bene, è l’anno della tua consacrazione? “Cerco di dare il massimo, sempre, partita dopo partita, al di là del ruolo. In queste ultime gare sono andato bene, spero di fare ancora meglio”. A che punto sei come condizione? Sei al 100%? “Mi sento bene, ma gara dopo gara migliorerò di condizione, ma sto bene e darò il massimo”. Questi 4-0 vi danno maggiore consapevolezza come vuole il mister? “Abbiamo fatto bene, la rosa è ampia, di qualità, speriamo di fare belle cose quest’anno e domani ci sarà una ...

