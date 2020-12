Nanomedicina | nuovo avviso per ricercatori | candidature entro il 21 gennaio 2021

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) EuroNanoMed III ha dato il via alla 12° Joint Transnational Call “European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine”, rivolta a progetti di ricerca transnazionali e innovativi sulle nanomedicine. Il bando sostiene progetti di ricerca transnazionale che combinino approcci innovativi nel campo dellae che incoraggino la collaborazione tra gruppi di ricerca pubblici e privati del mondo accademico, della ricerca clinica/pubblica sanitaria o gruppi di ricerca di imprese. La partecipazione di medici e piccole e medie imprese è fortemente incoraggiata. Ciascuna proposta dovrà coinvolgere gruppi di ricerca appartenenti ad almeno due delle categorie seguenti: Università (gruppi di ricerca che lavorano in università, altri istituti di istruzione superiore o istituti di ricerca); Settore sanitario clinico/pubblico (gruppi di ...