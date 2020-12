Nagelsmann: «Non era facile dopo quel 5-0, abbiamo meritato» – VIDEO (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha commentato con grande soddisfazione la qualificazione della squadra tedesca agli ottavi di finale di Champions League Il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha commentato con grande soddisfazione la vittoria per 3-2 sul Manchester United che ha permesso alla squadra tedesca di accedere agli ottavi di finale di Champions League. abbiamo meritato – «In generale non poteva essere facile dopo quella sconfitta per 5-0 a Ottobre. Poi abbiamo giocato la seconda gara con l’obbligo di vincere per centrare gli ottavi e ci siamo riusciti. abbiamo meritato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il tecnico del Lipsia Julianha commentato con grande soddisfazione la qualificazione della squadra tedesca agli ottavi di finale di Champions League Il tecnico del Lipsia Julianha commentato con grande soddisfazione la vittoria per 3-2 sul Manchester United che ha permesso alla squadra tedesca di accedere agli ottavi di finale di Champions League.– «In generale non poteva esserela sconfitta per 5-0 a Ottobre. Poigiocato la seconda gara con l’obbligo di vincere per centrare gli ottavi e ci siamo riusciti.». Leggi su Calcionews24.com

Torrenapoli1 : Sto vedendo spesso ilLipsia Squadra con ottimi elementi e tantissimi giovani forti Giocano e sono sempre propositiv… - Jefe100 : RT @Giulio_Nosotti: Negli ultimi 3 giorni, Nagelsmann ha dovuto affrontare due delle partite più importanti della sua vita Lo ha fatto a vi… - capiscerismo : RT @Giulio_Nosotti: Negli ultimi 3 giorni, Nagelsmann ha dovuto affrontare due delle partite più importanti della sua vita Lo ha fatto a vi… - MarioKarp89 : @MilanCapiscer Lo reputo comunque un innovatore del calcio tedesco e senza di lui non esisterebbe Nagelsmann - MicheleTossani : E non è un ex calciatore professionista...#Nagelsmann #RBLMUN -

Ultime Notizie dalla rete : Nagelsmann Non Nagelsmann: «Non era facile dopo quel 5-0, abbiamo meritato» - VIDEO Calcio News 24 Nagelsmann: «Non era facile dopo quel 5-0, abbiamo meritato» – VIDEO

Julian Nagelsmann ha commentato con grande soddisfazione la qualificazione della squadra tedesca agli ottavi di finale di Champions League ...

Lo United di Pogba perde con il Lipsia e va fuori dalla Champions. Il Dortmund è primo nel girone della Lazio

SAN PIETROBURGO (RUSSIA) – Nonostante le numerose assenze il Borussia Dortmund batte in rimonta lo Zenit prendendosi la leadership nel gruppo F davanti alla Lazio di Simone Inzaghi. Lo Zenit sblocca i ...

Julian Nagelsmann ha commentato con grande soddisfazione la qualificazione della squadra tedesca agli ottavi di finale di Champions League ...SAN PIETROBURGO (RUSSIA) – Nonostante le numerose assenze il Borussia Dortmund batte in rimonta lo Zenit prendendosi la leadership nel gruppo F davanti alla Lazio di Simone Inzaghi. Lo Zenit sblocca i ...