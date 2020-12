Musica: Fedez, il singolo 'Bella storia' certificato disco di platino (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - 'Bella storia' di Fedez è certificato disco di platino. Dopo aver ottenuto il podio dei brani più trasmessi in radio la scorsa settimana, la traccia si conferma come una delle hit che più hanno caratterizzato la stagione autunnale. Il singolo inoltre è attualmente ancora stabile nella Top 10 della classifica Fimi ufficiale dei singoli. Il 2020 è stato l'anno del ritorno Musicale di Fedez. Dopo la dance anni '90 di 'Bimbi per strada (Children)', 'Bella storia', prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni '80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano, Fedez racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - '' didi. Dopo aver ottenuto il podio dei brani più trasmessi in radio la scorsa settimana, la traccia si conferma come una delle hit che più hanno caratterizzato la stagione autunnale. Ilinoltre è attualmente ancora stabile nella Top 10 della classifica Fimi ufficiale dei singoli. Il 2020 è stato l'anno del ritornole di. Dopo la dance anni '90 di 'Bimbi per strada (Children)', '', prodotto da d.whale, è un viaggio nelle sonorità anni '80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano,racconta la voglia di buttarsi senza freni in una relazione, con ...

Nella primavera 2020, Fedez aveva sorpreso il pubblico con il suo atteso ritorno alla musica pubblicando i singoli ‘Le Feste di Pablo’ di Cara, certificato disco di platino, ‘Problemi con tutti (Giuda ...

Chiara Ferragni e Fedez sulla cover di Vanity Fair

In edicola dal 9 dicembre Vanity Fair dedica la nuova copertina ai Ferragnez, eletti personaggi italiani più influenti dell'anno accanto ad altre 20 Personalità significative per il nostro Paese ...

