**Musica: è morto di Covid Harold Budd, il compositore pioniere 'ambient'** New York, 9 dic. - (Adnkronos) - Il musicista statunitense Harold Budd, acclamato compositore, protagonista di un lavoro innovativo che ha combinato jazz e minimalismo, pioniere della musica 'ambient', collaboratore di Brian Eno Robin Guthrie e Cocteau Twins, è morto ieri all'età di 84 anni. La notizia della scomparsa è apparsa sui social ed è stata confermata oggi dal suo manager Steve Takaki alla rivista "Rolling Stone", aggiungendo che è deceduto per le complicazioni del Covid. Era nato a Los Angeles il 24 maggio 1936. Budd ha sviluppato uno stile personale di musica "ambient". Nel 1972 il suo brano "Madrigals of the Rose Angel" destò l'attenzione di Brian Eno. Le sue collaborazioni con Brian Eno ("ambient 2: The ...

Ultime Notizie dalla rete : **Musica morto Mondo della musica in lutto: morto a 88 anni il direttore d'orchestra Olinto Contardo Il Messaggero Veneto E' morto a 67 anni Ernesto Sgarano, storico tifoso del basket pistoiese

Era stato tra i fondatori del gruppo “Redskins” con Belluomini e Rabuzzi. Collaboratore del “Tirreno”, aveva gestito un’enoteca dietro a piazza San Francesco ...

Musica: addio a Camilla Wicks, violinista prodigio con un'abbagliante carriera giovanile

New York, 9 dic. - (Adnkronos) - La musicista statunitense Camilla Wicks, violinista prodigio con un'abbagliante carriera giovanile, è morta a Weston, in Florida, all'età di 92 anni. La notizia della ...

