Moviola Real Madrid Borussia M’Gladbach | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)delvalido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/21:delladeltraMönchengladbach, valido per la 6ª giornata della Champions League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro olandese Kuipers.DELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

Frankie9317 : @Sport_Mediaset @Tiki_Taka_real Richiamate Pardo se volete salvarvi, trasmissione di merda che si apre con la movio… - salda__ : @Tiki_Taka_real inizia con speciale moviola su Samp-Milan. Stanno impazzendo. Delirio totale. Fegati spappolati ovunque - lilyplu : @DSportiva noi Juventini dobbiamo smettere di guardarla: la moviola su #JuveToro non prevista, meglio così perchè a… - Gabry9416 : @Mau_Romeo Cazzone fai la moviola di inter-real (due rigori negati) e dell'andata con lo shaktar (lukaku affossato… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Real

L'episodio chiave del match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2020/21: moviola Real Madrid Borussia M'Gladbach ...La stellina Ansu Fati non basta al Barcellona per aggiudicarsi il 'Clasico' contro il Real Madrid, che vince sul terreno del Camp Nou, 3-1, e dà un calcio alla crisi, dopo le due ...