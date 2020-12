Mourinho: “Ho sempre allenato grandi attaccanti ma Kane e Son sono speciali” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia di Tottenham-Anversa, gara conclusiva della fase a gironi di Europa League e decisiva per il primo posto nel girone. L’allenatore degli Spurs ha parlato dell’ingresso nella competizione dei club arrivati terzi nel gruppo di Champions: “Il Manchester United è ora tra le principali favorite per vincere l’Europa League. Le squadre che scendono dalla Champions sono forti e di solito sono di un livello superiore. Noi non dovremo aver paura di nessuna squadra nella prossima fase, ma arrivarci da primi sarebbe un vantaggio“. L’ex tecnico di Inter e Real Madrid ha poi elogiato la sua coppia gol Kane-Son, che sta vivendo un gran momento di forma: “Ho sempre avuto grandi attaccanti, in tutti i club che ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Joseha parlato in conferenza stampa, alla vigilia di Tottenham-Anversa, gara conclusiva della fase a gironi di Europa League e decisiva per il primo posto nel girone. L’re degli Spurs ha parlato dell’ingresso nella competizione dei club arrivati terzi nel gruppo di Champions: “Il Manchester United è ora tra le principali favorite per vincere l’Europa League. Le squadre che scendono dalla Championsforti e di solitodi un livello superiore. Noi non dovremo aver paura di nessuna squadra nella prossima fase, ma arrivarci da primi sarebbe un vantaggio“. L’ex tecnico di Inter e Real Madrid ha poi elogiato la sua coppia gol-Son, che sta vivendo un gran momento di forma: “Hoavuto, in tutti i club che ...

_GL_M_ : Neanche quando Mourinho espugnò il Camp Nou contro il Barça più forte del mondo ho visto tanto entusiasmo... E… - AzzoJacopo : RT @AzzoJacopo: Lo ammetto, non mi sarei mai aspettato questo ritorno in grande spolvero di Mourinho. Da tempo non gli vedevamo un simile… - jeanpauldl1998 : @SiavoushF @marifcinter E se non fosse più quel campione che abbiamo ammirato in Premier League? Alcuni segnali c'… - napolista : “Il possesso palla è roba da filosofi”, Mourinho domina la Premier con catenaccio e contropiede Lo Special One rep… - AzzoJacopo : Lo ammetto, non mi sarei mai aspettato questo ritorno in grande spolvero di Mourinho. Da tempo non gli vedevamo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho “Ho Ospina 8, facette 'na granna parata - ilNapolista IlNapolista