MotoGP, il GP della Repubblica Ceca non sarà nel calendario 2021: problemi economici a Brno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Niente da fare. Nel 2021 Brno (Repubblica Ceca) non sarà teatro di uno dei round del Motomondiale 2021. La mancanza di fondi per organizzare l’evento è stata la causa principale della resa. Non è un mistero, infatti, che sul tracciato ceco le problematiche strutturali non siano poche. In primis, le condizioni dell’asfalto, decisamente precarie e il cui rifacimento era necessario visto che l’ultimo lavoro effettuato risale a 12 anni fa. I piloti avevano lamentato nell’ultima occasione un livello non adeguato per un campionato così importante. Per poter fare degli interventi di manutenzione così importanti, come precisato su gpone, la spesa richiesta è all’incirca di 3,8 milioni di euro e da questo punto di vista non ci sono possibilità per i gestori di effettuare un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Niente da fare. Nel) nonteatro di uno dei round del Motomondiale. La mancanza di fondi per organizzare l’evento è stata la causa principaleresa. Non è un mistero, infatti, che sul tracciato ceco le problematiche strutturali non siano poche. In primis, le condizioni dell’asfalto, decisamente precarie e il cui rifacimento era necessario visto che l’ultimo lavoro effettuato risale a 12 anni fa. I piloti avevano lamentato nell’ultima occasione un livello non adeguato per un campionato così importante. Per poter fare degli interventi di manutenzione così importanti, come precisato su gpone, la spesa richiesta è all’incirca di 3,8 milioni di euro e da questo punto di vista non ci sono possibilità per i gestori di effettuare un ...

OA_Sport : MotoGP, il GP della Repubblica Ceca non sarà nel calendario 2021: problemi economici a Brno - Motorsport_IT : #MotoGP | I colori della @DucatiMotor di @Luca_Marini_97 svelati alla finale di @XFactor_Italia .???? - dianatamantini : MOTOGP - Il Mondiale MotoGP non andrà a Brno nel 2021. Mancano i fondi per i necessari lavori sulla pista, cancella… - corsedimoto : MOTOGP - Il Mondiale #MotoGP non andrà a Brno nel 2021. Mancano i fondi per i necessari lavori sulla pista, cancell… - Michy_92 : RT @gponedotcom: Luca Marini svela la Ducati MotoGP del team Sky alla finale di X-Factor: In occasione dell’ultima puntata del talent show… -