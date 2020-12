MotoGP 2021, salta il GP di Brno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La MotoGP nel 2021 dovrà fare a meno di Brno. Nelle scorse ore è emerso che il GP della Repubblica Ceca è cancellato per la prossima stagione. Le ragioni sono essenzialmente economiche: gli organizzatori non possono garantire i fondi necessari per proseguire l’avventura con la Dorna. E’ a rischio anche la presenza dell’evento nei prossimi anni, nonostante l’estensione del contratto fino al 2026. Il GP di Brno fa parte del motomondiale dal 1965, quando si correva su un tracciato stradale. Convertito in un impianto permanente negli anni 80,ha sempre fatto parte del calendario fin da allora (ad eccezione del 1985 e del 1986, anni in cui la corsa non aveva valore iridato), prima come GP della Cecoslovacchia ed in seguito come GP della Repubblica Ceca. Perché la MotoGP non correrà a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Laneldovrà fare a meno di. Nelle scorse ore è emerso che il GP della Repubblica Ceca è cancellato per la prossima stagione. Le ragioni sono essenzialmente economiche: gli organizzatori non possono garantire i fondi necessari per proseguire l’avventura con la Dorna. E’ a rischio anche la presenza dell’evento nei prossimi anni, nonostante l’estensione del contratto fino al 2026. Il GP difa parte del motomondiale dal 1965, quando si correva su un tracciato stradale. Convertito in un impianto permanente negli anni 80,ha sempre fatto parte del calendario fin da allora (ad eccezione del 1985 e del 1986, anni in cui la corsa non aveva valore iridato), prima come GP della Cecoslovacchia ed in seguito come GP della Repubblica Ceca. Perché lanon correrà a ...

Nella prossima stagione il Motomondiale non farà visita in Repubblica Ceca: troppo alti i costi per ammodernare l'impianto. MotoGP: chi sostituirà Marc Marquez? Dovizioso è l'uomo giusto Costi troppo ...

Valentino Rossi cala il poker: 2021 anno clou per il ‘clan’ VR46

Valentino Rossi sarà affiancato da tre allievi della VR46 Academy nella stagione MotoGP 2021. Sarà un anno decisivo per le ambizioni del gruppo di Tavullia.

