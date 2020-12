Mostra virtuale su Fellini apre il Pulcinella FilmFest (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sarà dedicata a due miti come Federico Fellini e Alberto Sordi a 100 anni dalla loro nascita la quinta edizione del Festival della Commedia, il Pulcinella FilmFest (14 - 20 dicembre 2020), la rassegna che celebra la commedia cinematografica, ideata dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, con la direzione artistica di Gaetano Affinito e organizzata dalla "Casa del Cinema e delle Arti di Acerra" progetto di valorizzazione delle arti del territorio realizzato con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù. Il Festival, inserito nelle manifestazioni di promozione della cultura cinematografica di interesse nazionale dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali, quest`anno si svolgerà completamente online con una formula innovativa sul ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Sarà dedicata a due miti come Federicoe Alberto Sordi a 100 anni dalla loro nascita la quinta edizione del Festival della Commedia, il(14 - 20 dicembre 2020), la rassegna che celebra la commedia cinematografica, ideata dal regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, con la direzione artistica di Gaetano Affinito e organizzata dalla "Casa del Cinema e delle Arti di Acerra" progetto di valorizzazione delle arti del territorio realizzato con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù. Il Festival, inserito nelle manifestazioni di promozione della cultura cinematografica di interesse nazionale dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali, quest`anno si svolgerà completamente online con una formula innovativa sul ...

Cultura: Musei ecclesiastici umbri, al via il progetto “Incontrarti oltre l’immagine”

