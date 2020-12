Morti sospette in clinica, arrestato primario a Salerno. L’accusa: interventi inutili a scopo di lucro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Un primario dell’Unità funzionale di chirurgia generale e chirurgia oncologica nella casa di cura Tortorella Spa del salernitano, Carmine Napolitano, e un medico chirurgo, Marco Clemente, entrambi assunti a novembre 2017, sono destinatari di misure cautelari emesse dal gip di Salerno ed eseguite dai carabinieri per omicidio colposo, reato riferito a diversi decessi in un arco temporale intercorrente tra il 12 novembre 2017 e il 25 marzo 2018. Il primo è ai domiciliari, il secondo non può esercitare la sua professione. Le indagini carabinieri sono partite proprio nel 2018 dopo una segnalazione relativa a un anomalo incremento di decessi verificatisi nella struttura nei mesi successivi all’assunzione dei due medici. E la tesi dei pm, accolta dal gip, è che i due abbiano operato troppo e male, danneggiando i pazienti e anche provocandone la morte, per ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Undell’Unità funzionale di chirurgia generale e chirurgia oncologica nella casa di cura Tortorella Spa del salernitano, Carmine Napolitano, e un medico chirurgo, Marco Clemente, entrambi assunti a novembre 2017, sono destinatari di misure cautelari emesse dal gip died eseguite dai carabinieri per omicidio colposo, reato riferito a diversi decessi in un arco temporale intercorrente tra il 12 novembre 2017 e il 25 marzo 2018. Il primo è ai domiciliari, il secondo non può esercitare la sua professione. Le indagini carabinieri sono partite proprio nel 2018 dopo una segnalazione relativa a un anomalo incremento di decessi verificatisi nella struttura nei mesi successivi all’assunzione dei due medici. E la tesi dei pm, accolta dal gip, è che i due abbiano operato troppo e male, danneggiando i pazienti e anche provocandone la morte, per ...

