Morti anomale alla clinica Tortortella di Salerno | primario arrestato

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una notizia che lascia sgomenti. Undi una casa di cura diè statonell'ambito di un'inchiesta su una serie disospette in corsia . In particolare i carabinieri hanno ...

Salerno, 9 dicembre 2020 - Una notizia che lascia sgomenti. Un primario di una casa di cura di Salerno è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta su una serie di morti sospette in corsia . In parti ...Questa mattina i militari della Compagnia dei Carabinieri di Salerno, hanno dato esecuzione ad una Ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal GIP di Salerno, in data 2 dicembre 20 ...