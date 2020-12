Morte Maradona, la figlia Dalma contro l’avvocato Morla: “Sei un topo immondo” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non si placano le notizie su Diego Armando Maradona e la sua Morte. Ogni giorni si arricchisce di dettagli o di ulteriori notizie relative alle sue ultime ore. Questa volta a far parlare è sua figlia Dalma che ha voluto sfogarsi duramente con l'avvocato del Pibe de Oro Matias Morla. Una stories su Instagram che lascia poco spazio all'immaginazione.Dalma Maradona contro Morla: "Un topo immondo"caption id="attachment 1056833" align="alignnone" width="563" Maradona (getty images)/caption"Matias Morla la tua giustizia sarà sociale!", ha esordito Dalma Maradona con una stories Instagram. "Continua pure a inviare audio, chiedi il sostegno e la difesa dei ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Non si placano le notizie su Diego Armandoe la sua. Ogni giorni si arricchisce di dettagli o di ulteriori notizie relative alle sue ultime ore. Questa volta a far parlare è suache ha voluto sfogarsi duramente con l'avvocato del Pibe de Oro Matias. Una stories su Instagram che lascia poco spazio all'immaginazione.: "Unimmondo"caption id="attachment 1056833" align="alignnone" width="563"(getty images)/caption"Matiasla tua giustizia sarà sociale!", ha esorditocon una stories Instagram. "Continua pure a inviare audio, chiedi il sostegno e la difesa dei ...

