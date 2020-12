Monza, è già il momento di Balotelli: in panchina a Venezia? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nemmeno il tempo di arrivare che Mario Balotelli è pronto a debuttare con il Monza. Gli ultimi aggiornamenti Mario Balotelli potrebbe sedersi in panchina venerdì sera in occasione di Venezia-Monza, anticipo dell’undicesima giornata di Serie B. Lo rivela Corriere dello Sport segnalando che nonostante i pochi allenamenti il giocatore potrebbe già essere utile alla squadra di Cristian Brocchi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nemmeno il tempo di arrivare che Marioè pronto a debuttare con il. Gli ultimi aggiornamenti Mariopotrebbe sedersi invenerdì sera in occasione di, anticipo dell’undicesima giornata di Serie B. Lo rivela Corriere dello Sport segnalando che nonostante i pochi allenamenti il giocatore potrebbe già essere utile alla squadra di Cristian Brocchi. Leggi su Calcionews24.com

