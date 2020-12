Monster Hunter: Constantin Films si scusa per l'incidente diplomatico in Cina (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come saprete, una delle poche piazze su cui il film live action di Monster Hunter è riuscito a uscire è quella cinese, di particolare importanza per la pellicola, vista la popolarità del titolo videoludico in Estremo Oriente. Tuttavia, in cartellone il titolo c'è rimasto per molto poco, a causa di una battuta infelice presente nel corso del film pronunciata da uno dei personaggi principali (ve ne abbiamo parlato qui e qui). A seguito della polemica conseguita, il film è stato ritirato dalle sale, con produttori e distributori (Constantin Film e Sony Pictures) che sono corsi ai ripari facendo ammenda. Queste le dichiarazioni di Constantin Film riportate tramite comunicato stampa: "Ci scusiamo sinceramente col pubblico cinese per la battuta di dialogo contenuta in Monster Hunter. Non ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 10 dicembre 2020) Come saprete, una delle poche piazze su cui il film live action diè riuscito a uscire è quella cinese, di particolare importanza per la pellicola, vista la popolarità del titolo videoludico in Estremo Oriente. Tuttavia, in cartellone il titolo c'è rimasto per molto poco, a causa di una battuta infelice presente nel corso del film pronunciata da uno dei personaggi principali (ve ne abbiamo parlato qui e qui). A seguito della polemica conseguita, il film è stato ritirato dalle sale, con produttori e distributori (Film e Sony Pictures) che sono corsi ai ripari facendo ammenda. Queste le dichiarazioni diFilm riportate tramite comunicato stampa: "Ci scusiamo sinceramente col pubblico cinese per la battuta di dialogo contenuta in. Non ...

