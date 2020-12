Mondo dello spettacolo sotto choc, uccide in diretta sui social la fidanzata incinta: era una scommessa (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le loro foto a fine articolo. Ha praticamente lasciato morire la fidanzata incinta, lasciandola nuda sul terrazzo, nella loro casa in affitto nel villaggio di Ivanovka, vicino Mosca, con la temperatura ampiamente sotto lo zero. È il gesto crudele, avvenuto mentre era in diretta con i suoi follower, compiuto dallo Youtuber russo Stanislav Reshetnikov, 30 anni, in arte Stas Reeflay. Ad essere particolarmente agghiaccianti sono le motivazioni che hanno spinto l'uomo allo scioccante gesto: vincere una scommessa con uno spettatore che gli aveva offerto 1.000 dollari per, sostanzialmente, torturare la ragazza 28enne, Valentina Grigoryev. (Continua..) Reshetnikov ha ammesso tutto davanti alla polizia ed ora rischia la condanna ad almeno 15 anni di carcere. Secondo testimoni e specialisti forensi nel ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Le loro foto a fine articolo. Ha praticamente lasciato morire la, lasciandola nuda sul terrazzo, nella loro casa in affitto nel villaggio di Ivanovka, vicino Mosca, con la temperatura ampiamentelo zero. È il gesto crudele, avvenuto mentre era incon i suoi follower, compiuto dallo Youtuber russo Stanislav Reshetnikov, 30 anni, in arte Stas Reeflay. Ad essere particolarmente agghiaccianti sono le motivazioni che hanno spinto l'uomo allo scioccante gesto: vincere unacon uno spettatore che gli aveva offerto 1.000 dollari per, sostanzialmente, torturare la ragazza 28enne, Valentina Grigoryev. (Continua..) Reshetnikov ha ammesso tutto davanti alla polizia ed ora rischia la condanna ad almeno 15 anni di carcere. Secondo testimoni e specialisti forensi nel ...

chetempochefa : Domenica siamo onorati di avere a #CTCF su @RaiTre da @fabfazio il medico e scienziato @EricTopol, direttore dello… - matteosalvinimi : .'causa della paura che egli aveva dello spirito malvagio in Nigeria, che egli peraltro ritiene responsabile della… - salvatoreblanc7 : RT @LombardiLomby67: Buonanotte MADONNINA mia, Tu sei la Madre di GESÙ e Mamma mia, IMMACOLATA CONCEZIONE dammi la Tua Santa Materna Benedi… - comuniicare : RT @chosmia: il 2020 è stato un anno molto tragico, in particolare modo per tutto il mondo dello spettacolo, ma la diva elenoire ferruzzi c… - nagia59 : RT @candemet8992: Il mondo dello spettacolo fa il tifo per Tommaso, il mondo del web fa il tifo per Tommaso, il suo libro ha aumentato le v… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondo dello Ecco i ristori della Lombardia per il mondo dello spettacolo e del turismo: come chiederli MilanoToday.it Everest più alto di 86 centimetri. Nepal e Cina concordano dopo anni di attriti sul tetto del mondo

Everest più alto, il picco sul tetto del mondo cresciuto di 86 cm. Nepa e Cina raggiungono un difficile accordo sulla nuova misurazione.

Asta Germania: collocati 2,411 miliardi in Schatz a due anni, tasso medio a -0,78%

Questa mattina la Germania ha collocato Schatz con scadenza dicembre 2022 (ISIN: DE0001104826) per 2,411 miliardi di euro (oltre a 589 milioni di euro riservati a operazioni di mercato secondario) con ...

Everest più alto, il picco sul tetto del mondo cresciuto di 86 cm. Nepa e Cina raggiungono un difficile accordo sulla nuova misurazione.Questa mattina la Germania ha collocato Schatz con scadenza dicembre 2022 (ISIN: DE0001104826) per 2,411 miliardi di euro (oltre a 589 milioni di euro riservati a operazioni di mercato secondario) con ...