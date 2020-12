Molnupiravir, il nuovo farmaco contro il covid che agisce in 24 ore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Abbiamo notato subito che il Molnupiravir ha un’attività ad ampio spettro contro i virus dell’RNA respiratorio e che il trattamento orale di animali infetti con il farmaco riduce la quantità di particelle virali emesse di diversi ordini di grandezza, riducendo drasticamente la trasmissione. Queste proprietà lo rendono un potente candidato per il controllo farmacologico del Coronavirus.”, ha detto il professor Richard Pempler, scienziato e ricercatore della Georgia State University. Il farmaco, che può essere assunto per via orale, può portare un beneficio potenzialmente triplo: inibisce il progresso dei pazienti verso una forma grave di covid, abbrevia la fase infettiva per alleviare il costo sociale, economico e psicologico dell’isolamento prolungato del paziente ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Abbiamo notato subito che ilha un’attività ad ampio spettroi virus dell’RNA respiratorio e che il trattamento orale di animali infetti con ilriduce la quantità di particelle virali emesse di diversi ordini di grandezza, riducendo drasticamente la trasmissione. Queste proprietà lo rendono un potente candidato per illlologico del Coronavirus.”, ha detto il professor Richard Pempler, scienziato e ricercatore della Georgia State University. Il, che può essere assunto per via orale, può portare un beneficio potenzialmente triplo: inibisce il progresso dei pazienti verso una forma grave di, abbrevia la fase infettiva per alleviare il costo sociale, economico e psicologico dell’isolamento prolungato del paziente ...

