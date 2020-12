Mit | nessuna interruzione dei collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – Itranon si fermeranno. È quanto si apprende dal Ministero dei Trasporti che in una nota ha comunicato l’esito del colloquio telefonico tra la ministra Paola De Micheli e la sua omologa e presidente di turno della Confederazioneelvetica, Simonetta Sommaruga. Secondo quanto ha riportato il Ministero, nel corso della telefonata c’è stata “ampia convergenza sulla necessità di assicurare la continuità del trasporto passeggeri tra i due Paesi”. Al colloquio è seguita una riunione tecnica in videoconferenza, alla quale hanno partecipato, oltre al MIT, i rappresentanti del Ministero dell’Interno, delle societàne ed elvetiche per approfondire e individuare “le soluzioni organizzative per assicurare il rispetto delle ...