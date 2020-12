Ministro Di Maio: “Stiamo a casa a Natale se vogliamo evitare la terza ondata” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Durante le feste di Natale in Italia si muovono quasi 15 milioni di italiani, quindi il livello di contatto tra le persone aumenta a dismisura. Se vogliamo evitare una terza ondata ce ne dobbiamo stare a casa. Anche io non andrò dalla mia famiglia in Campania“. Lo ha dichiarato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio durante il corso del suo intervento a ‘Porta a Porta’. “Se rispettiamo tutti le regole non arriverà la terza ondata. Io lo so che gli anziani sono soli, ma è rischiosissimo“, ha chiosato il Ministro. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Durante le feste diin Italia si muovono quasi 15 milioni di italiani, quindi il livello di contatto tra le persone aumenta a dismisura. Seunaondata ce ne dobbiamo stare a. Anche io non andrò dalla mia famiglia in Campania“. Lo ha dichiarato ildegli Esteri Luigi Didurante il corso del suo intervento a ‘Porta a Porta’. “Se rispettiamo tutti le regole non arriverà laondata. Io lo so che gli anziani sono soli, ma è rischiosissimo“, ha chiosato il. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Ministro Maio Fuori programma per il ministro Di Maio: il gatto “mette sugli attenti” le guardie di Stato La Stampa Recovery fund, bozza: progetti per 196 miliardi. Resta nodo governance

Processo Gregoretti, Salvini a Catania il 12 dicembre, atteso anche Conte

