Mimmo non ce l’ha fatta, il covid uccide la guardia giurata dell’ospedale San Paolo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ce l’ha fatta a sconfiggere il covid. Domenico Stabile, 58enne guardia giurata in servizio per anni all’ospedale San Paolo di Napoli, è deceduto nelle scorse ore in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Era ricoverato al covid center dell’ospedale del Mare dopo essere risultato positivo al coronavirus. La notizia della scomparsa di Mimmo, così come veniva chiamato dagli amici, si è rapidamente diffusa tra il personale sanitario dell’ospedale San Paolo e tra gli stessi colleghi vigilantes. A ricordarlo in tanti, a partire dal capo delle guardie giurate dell’Asl Napoli 1 Centro, Giovanni De Simone: “Persona splendida che si faceva volere bene ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non cea sconfiggere il. Domenico Stabile, 58ennein servizio per anni all’ospedale Sandi Napoli, è deceduto nelle scorse ore in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Era ricoverato alcenterdel Mare dopo essere risultato positivo al coronavirus. La notizia della scomparsa di, così come veniva chiamato dagli amici, si è rapidamente diffusa tra il personale sanitarioSane tra gli stessi colleghi vigilantes. A ricordarlo in tanti, a partire dal capo delle guardie giurate dell’Asl Napoli 1 Centro, Giovanni De Simone: “Persona splendida che si faceva volere bene ...

