Milano, bambino di 4 anni ha avuto il Covid a novembre 2019: "Sembrava morbillo" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "Il Covid-19 era già a Milano già all'inizio di dicembre 2019". Questo il risultato del tampone di un bambino di quattro anni, raccolto in quei giorni, circa 3 mesi prima del paziente 1 Mattia a Codogno. Aveva i sintomi del morbillo e invece era Covid-19, solo che ancora non lo si poteva immaginare perché era il primo dicembre del 2019. A dimostrarlo è uno studio dell'università Statale di Milano, pubblicato sulla rivista 'Emerging Infectious Diseases'. Lo studio coordinato da Elisabetta Tanzi dimostra la presenza di Rna di Sars-CoV-2 in un tampone oro-faringeo raccolto da un bambino di Milano all'inizio di dicembre 2019. Si tratta, dicono gli esperti, di un risultato che rivoluziona le conoscenze ...

