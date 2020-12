Milan, Tonali: “Pioli è il nostro capogruppo. Giocare nella mia squadra del cuore è bellissimo” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Pioli è il nostro capogruppo. È la prima persona che ci sta indicando la strada giusta, noi lo stiamo seguendo tutti quanti insieme. Si può stare anche ore a parlare con lui, riesce a spiegarti tutto. Lui è aperto con noi e siamo felici di avere un allenatore del genere. Quando si gioca così, più che una rinascita è una nascita“. Così Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato del tecnico rossonero Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport. “I primi sei mesi al Milan? L’inizio non è stato semplice, arrivavo da un mese di inattività dopo la vacanza e quindi è stato difficile riprendere a Giocare, soprattutto in una nuova squadra. C’è voluto tempo, ho trascorso un paio di settimane o il primo mese per ambientarmi. Ma una volta che conosci i ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020)è il. È la prima persona che ci sta indicando la strada giusta, noi lo stiamo seguendo tutti quanti insieme. Si può stare anche ore a parlare con lui, riesce a spiegarti tutto. Lui è aperto con noi e siamo felici di avere un allenatore del genere. Quando si gioca così, più che una rinascita è una nascita“. Così Sandro, centrocampista del, ha parlato del tecnico rossonero Stefano Pioli ai microfoni di Sky Sport. “I primi sei mesi al? L’inizio non è stato semplice, arrivavo da un mese di inattività dopo la vacanza e quindi è stato difficile riprendere a, soprattutto in una nuova. C’è voluto tempo, ho trascorso un paio di settimane o il primo mese per ambientarmi. Ma una volta che conosci i ...

