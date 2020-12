Milan | spazio a Maldini e Colombo | le baby promesse ancora da svezzare

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Contro lo Sparta Praga ildaràa Daniele Lorenzo. Le due giovanirossonere da lanciare Finalmente ilpuò tirare il fiato in un impegno ufficiale: quella di domani sera contro lo Sparta Praga sarà infatti la prima sfida ufficiale della stagione in cui gli uomini di Pioli non avranno l’obbligo e il dovere di portare a casa il risultato. Un vantaggio mica da poco, soprattutto considerano le energie fisiche e mentali spese da Romagnoli e compagni in questa prima metà di stagione. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS 24 Ecco quindi che il tecnico rossonero, per l’occasione, ha pronto un ampio turnover.a chi finora ha collezionato poco minutaggio: si parla quindi dei vari Conti, Duarte, Krunic ecc… Ma ...